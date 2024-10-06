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بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان

منذ ساعتين
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى لبنان

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرة مساعدات خامسة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 باتجاه جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك.
وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.
وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد.
وتسعى المملكة الأردنية الهاشمية إلى دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والكوارث والمواقف الطارئة من خلال تسخير إمكاناتها وقدراتها لتعكس بذلك التزام المملكة في مد يد العون والمساعدة للجميع انطلاقاً من واجبها القومي والإنساني


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