مع استمرار الحرب.. لبنان يعلن تأجيل بدء العام الدراسي

وطنا اليوم:أفاد وزير التربية اللبناني عباس الحلبي تأجيل فتح المدارس والمهنيات الحكومية حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

الى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن 100 طفل على الأقل قتلوا في لبنان خلال 11 يوما، فيما أصيب 690 آخرون خلال الأسابيع الستة الأخيرة، جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس، إنه “وفقا لتقارير، فإن 100 طفل على الأقل قتلوا في لبنان في 11 يوما، وأكثر من 690 طفلا أصيبوا في الأسابيع الستة الأخيرة”.

وأضافت أن اليونيسف تقدم مع شركائها الإمدادات الطبية الطارئة والخدمات الأساسية في لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق حربها على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية توصف بغير المسبوقة، إلى جانب البدء في توغل بري بجنوب لبنان.