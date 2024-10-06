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صيانة 4 مراكز صحية في المفرق بمنحة بـ350 ألف دينار

منذ 24 ثانية
صيانة 4 مراكز صحية في المفرق بمنحة بـ350 ألف دينار

وطنا اليوم:تعمل مديرية الصحة في المفرق على صيانة 4 مراكز صحية في المحافظة، إذ يتوقع الانتهاء من العمل بها قبل نهاية العام الحالي، وفق ما أفاد مدير المديرية فيصل مكاحلة الأحد.
وقال مكاحلة أن “العمل جار حاليا على صيانة هذه المراكز الصحية من خلال المنحة الإسبانية بقيمة قرابة 350 ألف دينار”، علما بأن المراكز هي سما السرحان، الباعج، الدفيانة، والكوم الأحمر.
ولفت النظر إلى أنه “يتم العمل على صيانة المراكز من بنية تحتية وتزويدها بما هو لازم من معدات طبية وأثاث”.
المكاحلة أضاف أن مديرية الصحة في المفرق “تبذل كل الجهود لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين، وتسعى جاهدة لتكون جميع المراكز الصحية في المحافظة على أكمل وجه”، متحدثا عن صيانة مراكز صحية أخرى في المحافظة.


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