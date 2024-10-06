إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار لمرحلة الدبلوم المتوسط

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025.

وقالت الوزارة إن النتائج شملت الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي 2024-2025، إضافة إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاثة التي قاموا بوضعها في الطلب.

وبلغ إجمالي عدد طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى التي تم تقديمها 2320، فيما بلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين تم ترشيحهم للقبول 1547 طالباً وطالبة، وبلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين لم يتم ترشيحهم للقبول نتيجةً لعدم توفر شواغر 279 طالباً وطالبة.

كما بلغ عدد الطلبة الذين تم “قبولهم إساءة اختيار أو نقلهم” في/ إلى خيارهم الأول بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر 1722، وبلغ عدد الطلبة الذين تم “قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم” في/ إلى خيارهم الثاني بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر 228، وبلغ عدد الطلبة الذين تم “قبولهم إساءة اختيار أو نقلهم” في/ إلى خيارهم الثالث بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر 56، وبلغ عدد الطلبة المقبولين سابقا، الذين لم يتم نقلهم إلى أي من خياراتهم الثلاث نتيجة لعدم توفر شاغر 35.

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ قسم الدبلوم على الرابط www.admhec.gov.jo.