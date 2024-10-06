قرار الرد إتُخِذ .. إسرائيل تدرس استهداف منشآت إيرانية مهمة

وطنا اليوم:على وقع التوتر غير المسبوق التي تشهده المنطقة، منذ الهجوم الإيراني مساء الثلاثاء الماضي، بعشرات الصواريخ على إسرائيل، وتوعد الأخيرة برد مؤلم، وصل رئيس القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا إلى تل أبيب.

ومن المقرر أن يعقد القائد الأميركي عددا من الاجتماعات مع القيادة العسكرية الإسرائيلية، لبحث “استعدادات الجيش الإسرائيلي للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني”، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد مساء أمس السبت أن بلاده سترد على الهجوم الإيراني. وقال في خطاب متلفز “لإسرائيل الحق والواجب للدفاع عن نفسها والرد على الهجمات وهي تعتزم القيام بذلك”.

كما شدد على أن بلاده “مصممة على حماية نفسها من أي تهديد”.

وفي ظل انتظار الرد الاسرائيلي على هجوم ايران، قالت القناة 12 العبرية إن قرار الرد اتخذ في إسرائيل ولا تزال هناك مناقشات بشأن الطريقة والتوقيت.

وأضافت القناة أن من الأهداف المحتملة منشآت النفط والغاز والمجمع الرئاسي ومقر المرشد ومقار الحرس الثوري في طهران.

وبينت أنه يمكن للجيش الإسرائيلي مهاجمة قاعدة إيرانية انطلقت منها الصواريخ في الهجوم الأخير على إسرائيل.

ونقلت القناة 12 عن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي السابق أنه يجب عدم ضرب منشآت إيران النووية دون مساعدة أميركية.