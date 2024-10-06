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5 مليارات دينار حـجم التداول العقاري بالأردن

منذ دقيقتين
5 مليارات دينار حـجم التداول العقاري بالأردن

وطنا اليوم:بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 5 مليارات دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، الذي أشار إلى انخفاضه بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق التقرير الصادر الأحد، فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 639 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفاض بلغت نسبته 10% مقارنة بالشهر السابق.
وانخفضت قيمة إيرادات الدائرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 193 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمتها خلال الشهر الماضي بنسبة 24% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و2% مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 25.5 مليون دينار.
التقرير، أشار إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 8%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 10% مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 8% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، و3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و19% مقارنة بالشهر السابق.
وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 157 مليون دينار.
فيما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهر الماضي، بنسبة 17% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي، إذ بلغت 21 مليون دينار.
وأوضح التقرير، أن حركة بيع العقار في الأردن انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5%، إذ انخفضت بيوعات الشقق أقل من 1%، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 1%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 17% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفق التقرير.
وبين التقرير أن بيوعات الشقق ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، وانخفضت بنسبة 19% مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و17% مقارنة بالشهر الذي سبقه


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