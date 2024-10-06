عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في البوسنة

وطنا اليوم:تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت وسط وجنوب البوسنة يوم الجمعة في أضرار جسيمة، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأعلنت ماجدة كوفاتش، المتحدثة باسم مكتب الحماية المدنية في اتحاد البوسنة والهرسك، أن بلدية يابلانيتسا، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سراييفو، أصبحت معزولة تماما عن العالم الخارجي. جاء ذلك بعد أن دمرت الفيضانات المفاجئة الطرق وخطوط السكك الحديدية، مما أدى إلى قطع جميع وسائل الاتصال والتنقل مع المنطقة.

وفي تطور آخر، أعلنت الرئاسة الثلاثية للبوسنة عن إصدار أوامر بتقديم مساعدات عسكرية عاجلة لمنطقة يابلانيتسا والمناطق المحيطة بها. وجاء في بيان صادر عنها أنه “تم استدعاء وحدات الهندسة والإنقاذ، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر، لتقديم الدعم الفوري للسلطات المحلية”.

وأضافت كوفاتش أن جميع الطرق المؤدية إلى يابلانيتسا مغلقة، مشيرة إلى أن السلطات بدأت عمليات الإجلاء في البلديات المتضررة من الفيضانات، بما في ذلك 17 شخصًا من مستشفى للصحة النفسية.