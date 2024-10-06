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مجزرة جديدة… 21 شهيدا بقصف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين في دير البلح

منذ ساعة واحدة
مجزرة جديدة… 21 شهيدا بقصف الاحتلال مسجدا يؤوي نازحين في دير البلح

وطنا اليوم:استشهد 21 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر الأحد، في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مسجدا يؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، مما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.
وأشارت المصادر إلى أن عددا من جثث الأطفال وصلت المستشفى “مقطوعة الرأس”، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة.
ولفتت النظر إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الإصابات في محاولة لإنقاذ عدد أكبر من المصابين الذين معظم جروحهم خطيرة، خاصة في وقت يعاني فيه المستشفى من نقص حاد في المستلزمات الطبية وعدم وجود أدوية كافية لمعالجة الإصابات.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 41,825 فلسطينيا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.


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