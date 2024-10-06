ضبط مركبتين بسرعة جنونية على طريقي المطار والأزرق

وطنا اليوم:ضبطت مرتبات إدارة الدوريات الخارجية وإدارة السير المركزية مركبة تسير بسرعة 198 كم/ساعة في منطقة الأزرق، وأخرى بسرعة 189 كم/ساعة على طريق المطار.

وشهدت الطرق الخارجية في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع عدة حوادث مرورية، كان أبرز أسبابها ‏تجاوز السرعات المقررة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وفق ما ذكر التقرير المروري اليوم الأحد.

في سياق متصل، تعاملت إدارة السير مع عدد من الحوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل إصابات، حيث تم رفع المركبات المتضررة بسرعة لضمان انسيابية الحركة المرورية.