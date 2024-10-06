الزراعة تدعو للإبلاغ عن تداخل الأشجار مع شبكة الكهرباء

وطنا اليوم:دعت مديرية الحراج في وزارة الزراعة، المواطنين الذين يوجد لديهم أشجار حرجية داخل ملكياتهم الخاصة وتؤثر على السلامة العامة أو تتشابك مع شبكات الكهرباء والاتصالات، إلى ضرورة مراجعة مديريات الزراعة المنتشرة في مختلف مناطق الأردن والإبلاغ عنها خلال هذه الفترة، وفق بيان للوزارة، السبت.

يأتي ذلك ضمن خطة الطوارئ للشتاء التي تعدّها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمواجهة فصل الشتاء وما يرافقه من حالات جوية “صعبة”.

وأوضحت الوزارة أن الإبلاغ المبكّر عن هذه الأشجار يمكّنها من إعطاء الرخص الخاصة بإزالتها أو تقليمها والتعامل معها بالطريقة السليمة التي تؤدي لعدم الإضرار بالمواطنين أو بممتلكاتهم خلال الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة خلال فصل الشتاء المقبل.