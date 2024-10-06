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بلدية إربد تخصص 40 ألف دينار لصيانة المناهل

منذ ساعتين
بلدية إربد تخصص 40 ألف دينار لصيانة المناهل

وطنا اليوم:خصصت بلدية اربد الكبرى مبلغ 40 ألف دينار أردني لرفع أغطية المناهل والجريلات في الشوارع.
وقالت مديرة مديرية العطاءات في البلدية المهندسة إيناس حداد إنّ العطاء الذي أحالته البلدية بشكل رسمي قبل عدة أيام يشمل إجراء أعمال الصيانة من رفع مناهل الصرف الصحي والجريلات والمناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار وأغطيتها في الشوارع المعبدة وتوحيد منسوبها مع الخلطة الإسفلتية الحالية.
وأكدت حداد أنّ شروط العطاء تضمن أن تتم الأعمال وفق أعلى المواصفات الهندسية المعتمدة بما يضمن سلامة المركبات المارة في الطريق وعدم إلحاق الضرر بها.
وأضافت أنّ هذا العمل يأتي مع اقتراب حلول فصل الشتاء ضمن خطة طوارئ بلدية إربد الكبرى بهدف التخفيف على المواطنين وتسهيل تنقلهم خلال تساقط الأمطار.


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