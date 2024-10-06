حرب المخدرات الاسرائيلية على الاردن

كتب زهدي جانبيك

بالعقل والمنطق يا ايها الخديوي…

التقى حاخام اليهود وبطريارك النصارى والإمام محمد عبده بالخديوى في قصر عابدين فقال لهم الخديوي إن كل واحد منكم يمثل دينا وأنا أريد من كل واحد أن يثبت أن دينه هو الحق الذي يوصل إلى الجنة فقال حاخام اليهود ليتكلم البطريارك أولا وقال البطريارك ليتكلم الإمام محمد عبده أولا فقال له الخديوي تكلم يا إمام. قال الإمام:

بالعقل والمنطق يا أيها الخديوي…. إن كان اليهود سيدخلون الجنه فنحن داخلوها لأننا أمنا بموسى. وإذا كان النصار سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا امنا بعيسى وإذا كنا داخليها فلن يدخلها اليهود والنصارى لأنهم لم يؤمنوا بمحمد…منطق شديد وعقل رشيد…

وبالعقل والمنطق اخاطبكم:

معدل جرائم المخدرات في الاردن عام 2021 كان 170 جريمة لكل 100 الف نسمة… اسوا اقليم كان اقليم الجنوب بمعدل 240 جريمة، وسوأ محافظة كانت العقبة بمعدل 50 جريمة تتبعها معان بمعدل 330 جريمة مخدرات لكل 100 الف نسمة.

بينما كان اقليم الشمال هو الافضل بمعدل 130 جريمة فقط، وافضل محافظة كانت اربد بمعدل 110 جريمة وكان معدل الجريمة بالمفرق 170 جريمة لكل 100 الف نسمة.

معدل جرائم المخدرات في الاردن عام 2022 كان 160 جريمة لكل 100 الف نسمة… اسوا اقليم كان اقليم الجنوب بمعدل 200 جريمة، وأسوأ محافظة كانت العقبة بمعدل 430 جريمة تتبعها معان بمعدل 210 جريمة مخدرات لكل 100 الف نسمة.

بينما كان اقليم الشمال هو الافضل بمعدل 130 جريمة فقط وافضل محافظة كانت اربد بمعدل 110 جريمة فقط وكان معدل الجريمة بالمفرق 170 جريمة لكل 100 الف نسمة.

معدل جرائم المخدرات في الاردن عام 2023 ارتفع ليصبح 200 جريمة لكل 100 الف نسمة… اسوا اقليم كان اقليم الجنوب بمعدل 240 جريمة، وسوأ محافظة كانت العقبة بمعدل 530 جريمة تتبعها معان بمعدل 350 جريمة مخدرات لكل 100 الف نسمة.

بينما كان اقليم الشمال هو الافضل بمعدل 150 جريمة فقط وافضل محافظة كانت اربد بمعدل 130 جريمة فقط وكان معدل الجريمة بالمفرق 210 جرائم لكل 100 الف نسمة.

بوضوح واختصار:

بينما كنا نشن حربا على المخدرات على حدودنا الشمالية خلطنا فيها الامني بالسياسي،… كانت محافظاتنا الشمالية المحاذية لسوريا هي الانظف والاكثر خلوا من المخدرات على مدار الثلاث سنوات الماضية على الاقل كما هو واضح بالاحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية الامن العام.

وبنفس الوقت كانت محافظاتنا الجنوبية المحاذية لاسرائيل هي الاكثر تلوثا وانتشارا بالمخدرات على مدار السنوات الثلاث الماضية وبنسبة تعادل 4 اضعاف انتشارها بالمحافظات الشمالية…

والان بالعقل والمنطق:

من الذي يتحمل وزر انتشار المخدرات في وطننا الحبيب سوريا الشمال ام اسرائيل الجنوب…

واذا اخذنا بالاعتبار ان العقبة هي مدينة حدودية مع اسرائيل وفيها المعبر الجنوبي وهي بنفس الوقت الاسوأ من حيث انتشار المخدرات … الا يشكل هذا دليلا دامغا بان عدونا الحقيقي في حرب المخدرات هي اسرائيل؟؟؟

خاصة عندما نقرأ بيان القوات المسلحة الاردنية بالامس حول احباط ثلاثة محاولات تهريب مخدرات الى الاردن باستخدام طائرات مسيرة “درونات” بالمنطقة الجنوبية على الواجهة الغربية (اي قادمة من اسرائيل) … 3 طائرات تهرب المخدرات من اسرائيل الى الاردن في يوم واحد فقط…

اليس هذا دليلا دامغا على تورط اسرائيل في اغراق الاردن بالمخدرات؟؟؟

وبالاخص اننا في حالة استعداد قصوى على الحدود الغربية ويفترض ان الجيش الصهيوني في حالة تأهب قصوى ايضا…

فكيف تمكنت هذه الطائرات الثلاث من اختراق خطوط الجيش الصهيوني والوصول الينا؟؟؟

الا يدل ذلك على ان هناك تواطؤ من الجيش الاسرائيلي مع مهربين المخدرات لاغراق الاردن بها؟؟؟

رمتني بدائها وانسلت:

قبل ايام قليلة تواقحت اسرائيل واتهمت الاردن بانه ممر لتهريب الاسلحة الايرانية الى داخل اسرائيل لتسليح المقاومين… وانها تريد ان تبني جدارا عازلا لتحمي نفسها… ارايتم اوقح من هذا السلوك؟؟؟

مرور ثلاث طائرات مسيرة، محملة بالمخدرات بيوم واحد من الحدود الاسرائيلية باتجاه الاردن ليس له الا احد التفسيرات التالية:

– الجيش الصهيوني متواطيء مع المهربين لتدريب المخدرات.

– الجيش الصهيوني فاسد ويرتشي ليسمح بمرور المخدراتةالى الاردن.

– الجيش الصهيوني غير قادر على السيطرة على حدوده. ويجب ان ننشيء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومتر داخل الأرضي المحتلة لنحافظ على أمننا الوطني