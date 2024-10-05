زيارة مفاجئة لوزير الشباب لمنشآت رياضية وشبابية في إربد وجرش

وطنا اليوم_اجرى وزير الشباب المهندس يزن الشديفات زيارة مفاجئة للمنشآت الشبابية والرياضية في مدينتي اربد وجرش اليوم السبت.

وفي محافظة اربد تفقد الوزير الشديفات مرافق مدينة الحسن الرياضية حيث تابع أعمال صيانة الملعب والمدرجات وغرف اللاعبين والمضمار، وملاعب التنس والاسكواش، وصالة الجمنازيوم، والصالة الرياضية متعددة الأغراض، والمسبح الأولمبي.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على جاهزية المدينة بكافة مرافقها لإستضافة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، سيما جاهزية ملعب استاد الحسن لإقامة البطولات الكروية.

وواصل الشديفات جولته بزيارة بيت شباب إربد حيث التقى بالشباب المشاركين في برنامج “مجلس القيادات الشبابية؛ نقود المستقبل”، الذي تنظمه مديرية شباب إربد بمشاركة 20 شابًا وشابة من الفئة العمرية 22-27 عامًا، بهدف إعداد قيادات شبابية واعية.

وحاور الشديفات الشباب المشاركين حول أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الإجتماعية والعمل التطوعي وتمكينهم من المشاركة في عملية صنع القرار ، مبينا خطة الوزارة في تأهيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج التي تنفذها.

وشدد الشديفات على ضرورة استثمار طاقات الشباب وأفكارهم ومبادراتهم كروافد للمراكز الشبابية في المملكة للنهوض بالعمل الشبابي.

وتابع الشديفات جولته الميدانية حيث زار مركز شابات بليلا في محافظة جرش والتقى الشابات المشاركات في برنامج إعادة التدوير.

وقال الشديفات أن الوزارة تمضي في تعزيز مشاركة الشابات في كافة البرامج، تماشيا مع الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.