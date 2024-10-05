مركز صحي الأميرة بسمة الشامل يعلن عن بدء استخدام تقنية الطبابة عن بُعد

وطنا اليوم _ اعلن مركز صحي الأميرة بسمة الشامل عن بدء استخدام تقنية الطبابة عن بُعد لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمراجعين. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التواصل بين المرضى والأطباء، وخاصة في الحالات التي لا تستدعي زيارة المركز الصحي بشكل مباشر.
وتتيح التقنية للمرضى إجراء استشارات طبية عن بُعد وتلقي النصائح العلاجية من الأطباء المختصين دون الحاجة إلى التوجه إلى العيادة، مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الازدحام داخل المركز .
وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطته لتطوير خدماته الصحية وتحسين تجربة المراجعين بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة في القطاع الصحي.