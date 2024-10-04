تغريدة جديدة لأبو عبيدة حول العملية النوعية للمقاومة العراقية

وطنا اليوم:نشر الناطق العسكري باسم كتاب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أبو عبيدة، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة “تيليغرام”، معربا فيها عن تحيته للعملية التي شنتها المقاومة الإسلامية في العراق ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.

وكتب أبو عبيدة: “”نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، ونبارك عمليتهم النوعية التي استهدفت بالمسيّرات قوات الاحتلال في الجولان مُخلّفة قتلى وجرحى”.

وقال: “عملية المقاومة الإسلامية في العراق تحمل رسالة للاحتلال، بأن تماديك في عدوانك سيجلب لك المزيد من الخسائر والنكسات وصولاً إلى اندحارك عن أرضنا بإذن الله”.