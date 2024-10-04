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تغريدة جديدة لأبو عبيدة حول العملية النوعية للمقاومة العراقية

منذ 8 ثواني
تغريدة جديدة لأبو عبيدة حول العملية النوعية للمقاومة العراقية

وطنا اليوم:نشر الناطق العسكري باسم كتاب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أبو عبيدة، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة “تيليغرام”، معربا فيها عن تحيته للعملية التي شنتها المقاومة الإسلامية في العراق ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.
وكتب أبو عبيدة: “”نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، ونبارك عمليتهم النوعية التي استهدفت بالمسيّرات قوات الاحتلال في الجولان مُخلّفة قتلى وجرحى”.
وقال: “عملية المقاومة الإسلامية في العراق تحمل رسالة للاحتلال، بأن تماديك في عدوانك سيجلب لك المزيد من الخسائر والنكسات وصولاً إلى اندحارك عن أرضنا بإذن الله”.


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