وطنا اليوم:نشر الناطق العسكري باسم كتاب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أبو عبيدة، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة “تيليغرام”، معربا فيها عن تحيته للعملية التي شنتها المقاومة الإسلامية في العراق ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.
وكتب أبو عبيدة: “”نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، ونبارك عمليتهم النوعية التي استهدفت بالمسيّرات قوات الاحتلال في الجولان مُخلّفة قتلى وجرحى”.
وقال: “عملية المقاومة الإسلامية في العراق تحمل رسالة للاحتلال، بأن تماديك في عدوانك سيجلب لك المزيد من الخسائر والنكسات وصولاً إلى اندحارك عن أرضنا بإذن الله”.
تغريدة جديدة لأبو عبيدة حول العملية النوعية للمقاومة العراقية
وطنا اليوم:نشر الناطق العسكري باسم كتاب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أبو عبيدة، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة “تيليغرام”، معربا فيها عن تحيته للعملية التي شنتها المقاومة الإسلامية في العراق ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل.