السلط يخطف نقطة من مغير السرحان في الدرع

وطنا اليوم:سيطر التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة مغير السرحان والسلط، اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بالزرقاء، لحساب الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

ووصل السلط بهذا التعادل للنقطة الثالثة وهو التعادل الثالث على التوالي، فيما أصبح رصيد مغير السرحان نقطتين.

مغير السرحان افتتح التسجيل عبر قيس أبو غوش عند الدقيقة 29، فيما تعادل للسلط إبراهيم الجوابرة عند الدقيقة 79.

كان مغير السرحان والسلط بحاجة ماسة إلى نقاط هذه المباراة بهدف المنافسة على بطاقتي التأهل للمجموعة الثانية.

وحاول مغير السرحان والسلط التغيير في التشكيلة ومنح فرص أكبر للاعبين الذين لا يحصلون على فرص لعب مستمرة