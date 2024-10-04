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مستو : عودة تدريجية للرحلات القادمة والمغادرة لأجواء الأردن

منذ ثانيتين
مستو : عودة تدريجية للرحلات القادمة والمغادرة لأجواء الأردن

وطنا اليوم:تحدّث رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الجمعة، عن “عودة تدريجية” للرحلات القادمة والمغادرة لأجواء الأردن، بعد انخفاضها على خلفية “زيادة التوترات” في المنطقة.
وقال مستو ، إن حركة الطيران في الأردن “لم تعد بالكامل كما كانت قبل التوترات الأخيرة”، لكن هي “عودة تدريجية” بعد إطلاق إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل التي تشنّ عدوانا متواصلا على لبنان.
وإثر ذلك، علقت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى المنطقة بما في ذلك الأردن مؤقتا، لكن مستو قال إن هذه الشركات “بدأت منذ فترة بالعودة بتشغيل رحلاتها إلى عمّان”.
وتحدث عن “انخفاض من 15-20% بحركة الطيران العابر والقادم والمغادر” للأجواء الأردنية، وقال إن الهيئة أحصت 385 حركة طيران عابر أو قادم أو مغادر للأردن الخميس.
وقال إن الأرقام “تتبدل” لكن في “حالة ارتفاع باتجاه المعدل الطبيعي”.
مستو توقع عودة تشغيل غالبية شركات الطيران لرحلاتها إلى عمّان ومنها خلال “الأسبوع المقبل”، غير أنه دعا المسافرين القادمين والمغادرين للأردن إلى التأكد من مواعيد رحلاتهم بسبب تغيير بعض الشركات لجداول رحلاتها، وذلك “تجنبا للازدحام في المطار”.


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