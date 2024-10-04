أردوغان: هناك من يستمتع بقتل الأطفال وهم في مهدهم

وطنا اليوم:قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن الغرب يزود إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في ارتكاب مجازر جماعية في غزة ولبنان.

واعتبر أردوغان أن من يقدم الأسلحة لإسرائيل مشارك في العدوان المستمر على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأشار في تصريحاته إلى أن هناك من “يستمتع بقتل الأطفال وهم في مهدهم، تزامنا مع تواصل الدعم الغربي لشبكة القتل والمجازر”.

كما اتهم إسرائيل بتعمد إفشال أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا “كلما اقتربت المنطقة من تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام تقوم إسرائيل بعمل استفزازي ينسف المسار”.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده “لم تدخر جهدا في تخفيف حدة الصراع لكن إسرائيل ضربت بكل جهود الوساطة عرض الحائط”.

وقبل أيام، جدد أردوغان دعوته للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها.

وأكد أن “الاعتراف بدولة فلسطين له أهمية ومعنى كبيران في ظل غياب فاعلية المنظمات الدولية المسؤولة عن ضمان السلام والأمن”.

كما دعا الرئيس التركي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وحكومته خلال هذه المرحلة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، مما أدى لسقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.