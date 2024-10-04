غالانت: إسرائيل لديها مفاجآت أخرى لحزب الله

وطنا اليوم:قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، إن “حزب الله يتلقى ضربات موجعة جدا”، مضيفا أنه “تم القضاء على مقر السيطرة وتشكيلات الاتصال وجميع القيادة العليا” لقوة الرضوان التابعة للجماعة اللبنانية.

واستطرد غالانت: “قضينا على (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله، ولدينا المزيد من المفاجآت في جعبتنا، بعضها تم بالفعل وبعضها لا يزال مستمرا. تعرضت صواريخه ومجموعته الصاروخية لأضرار بالغة”.

وأشار إلى أنه “تم تدمير جزء كبير منها نتيجة لعملية عالية الجودة ودقيقة، والقضاء على مقر السيطرة وتشكيلات الاتصال وجميع القيادة العليا للرضوان”، قائلا إن “الصفين الثاني والثالث تحت نصر الله تم اغتيالهم بالكامل بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفعالة عند الضرورة”.

وتابع بالقول إن الجيش “ينفذ عملية اليوم (الجمعة) في عدة قرى، ستستمر حيثما كان ذلك ضروريا، لتدمير كل البنية التحتية التي خطط حزب الله لتنفيذ هجمات منها”.

وقال غالانت إن هناك “مئات الإرهابيين الذين قتلوا هناك في العديد من المواقع تحت الأرض والسطحية التي تحتوي على مستودعات ومعدات إطلاق نار، وصواريخ، وصواريخ مضادة للدبابات، ومنصات إطلاق”.

واعتبر أن حزب الله “الذي بدأ الحرب معنا قبل عام ليس نفس المنظمة، هناك بالفعل شيء مختلف تماما.. وسنحبطه”.