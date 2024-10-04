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هتافات للمقاومة في مسيرة حاشدة من المسجد الحسيني

منذ ساعة واحدة
هتافات للمقاومة في مسيرة حاشدة من المسجد الحسيني

وطنا اليوم:شارك عشرات آلاف الأردنيين في المسيرة الحاشدة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والتي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد تحت شعار “اكتوبر بشائر النصر”.
وأشاد المشاركون في المسيرة بأداء فصائل المقاومة المسلّحة في فلسطين ولبنان واليمن، كما أثنوا على العملية البطولية التي نفّذها مقاومان من كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وأسفرت عن مقتل (8) صهاينة في وسط تل أبيب.
وأكد المشاركون استمرار دعمهم المطلق فصائل المقاومة، كما أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واللبناني، منددين في ذات السياق بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون.
واستهجن المشاركون الدعم الغربي المطلق للعدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان، فيما نددوا بالصمت والتخاذل العربي للأهل في فلسطين ولبنان.
وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.


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