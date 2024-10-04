الأمن: قاتل الدكتور بمؤتة يحمل سيرة مرضية نفسية

وطنا اليوم:توفي الأستاذ الجامعي صالح الزعبي، بعد خروجه من صلاة فجر اليوم الجمعة، إثر تلقيه عدة طعنات غادرة في صدره وظهره على يد طالب في جامعة مؤتة، حيث قام القاتل بتسليم نفسه للأجهزة الامنية وفتح تحقيق بالحادثة.

مصدر أمني قال إن قاتل الأستاذ الجامعي في جامعة مؤتة، تبين بعد التحقيق معه أنه يعاني من أمراض نفسية ويراجع عيادات نفسية.

وأضاف أنه تم جلب عدد من الوصفات الطبية النفسية من اطباء نفسييين يراجعهم وستحال القضية للقضاء بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

واضاف : إن القاتل طالب عشريني يدرس الهندسة وهو ابن دكتور آخر ويقطن في السكن الجامعي مع أبيه ولا علاقة للدراسة في الحادثة.

الدكتور احمد صالح عيسى الزعبي “أبو معاذ” هو من مواليد خرجا في محافظة إربد سنة 1964 .

ويرأس الدكتور الزعبي قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة مؤتة .

ونعى أكاديميين زملاء المغدور مستذكرين مناقبه ومؤكدين انه صاحب دين وخلق ومن أهل المسجد، طيب المعشر ودمث الخلق وصاحب ابتسامة أحبه كل من عرفه، قدوة حسنة وطيبة ..مخلص مثابر ومجتهد في علمه وعمله.