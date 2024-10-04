صدمة بالكرك.. طالب جامعي يطعن أستاذه وهو خارج من صلاة الفجر

وطنا اليوم:استيقظت محافظة الكرك اليوم الجمعة، على حادثة صادمة ومروعة، بعد تعرض دكتور جامعي للطعن من قبل أحد الطلاب الجامعيين وذلك اثناء خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة وما لبث ان فارق الحياة.

وفي تفاصيل الحادثة، أقدم أحد الطلاب الجامعيين صباح اليوم الجمعة على طعن دكتور جامعي أثناء خروجه من صلاة الفجر في منطقة مؤتة .

وبحسب ما روى شهود عيان ، فقد تم اسعاف المغدور إلى مستشفى الكرك الحكومي، إلا إنه مالبث وأن فارق الحياة .

وقامت الأجهزة الأمنية بالمباشرة بالتحقيق والوقوف على ملابسات الحادثة