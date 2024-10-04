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مقتل مهاجرين بنيران الجيش المكسيكي بينهم مصريون

منذ 17 ثانية
مقتل مهاجرين بنيران الجيش المكسيكي بينهم مصريون

وطنا اليوم:بعد الإعلان عن حادث إطلاق النار في المكسيك، أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين، تكشفت تفاصيل عن حادث إطلاق النار الذي وقع على الحدود المكسيكية الأميركية.
وكشفت معلومات، أن شاحنتين تقلان أعدادا من المهاجرين من جنسيات مصرية وكوبية ونيبيالية وهندية وباكستانية، كانوا في طريقهم للولايات المتحدة الأميركية عبر الحدود المكسيكية، حيث تعرضتا لإطلاق نار من جانب جنود من الجيش المكسيكي، الذين اعتقدوا أنهم عصابات إجرامية بالمنطقة فأطلقوا النيران عليهم، ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد من مستقلي الشاحنتين.
وذكرت السلطات المكسيكية أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، بينهم طفلتان مصريان، وإصابة 12 آخرين بينهم مصريون أيضا.
وكشفت المعلومات أن الضحايا المصريين في الحادث هم أب يدعى سعد من مدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا جنوب مصر، وكان قادما من المكسيك لولاية تينيسي في أميركا برفقته ابنتيه وابنه الصغير عندما وقع الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع الطفلتين وإصابة الأب بـ4 طلقات في الساق، وكذلك طفله الصغير الذي يعاني من إصابات خطيرة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان رسمي أنها تتابع ملابسات الحادث، حيث صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وجه القطاع القنصلي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الواقعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث.
كما أعلنت كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، فتح تحقيق في الحادث، وأكدت في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الخميس أن الضحايا الست ينتمون لكل من مصر والسلفادور وبيرو، واصفة الحادث بالمؤسف.


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