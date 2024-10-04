البنك الدولي يعيد تخصيص موارد لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين في لبنان

وطنا اليوم:أعلن البنك الدولي، ومقره واشنطن، مساء الخميس، عن إعادة تخصيص موارد كانت مقررة لبرامج تنمية في لبنان، لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة، بحسب واشنطن تايمز.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان، “قام البنك الدولي بتفعيل خطته للاستجابة الطارئة لتخصيص الموارد الموجودة في محفظة لبنان لتلبية الحاجات الطارئة للسكان”، ولدى البنك الدولي حاليا 1,5 مليار دولار لتمويل برامج في لبنان ترتبط بحوالي 20 مشروعا، وسيتم إعادة تخصيص جزء من هذا المبلغ لغرض المساعدات.

وأضاف البنك أن هذه المساعدات الطارئة، “ستقدم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في التنمية وفي المجال الإنساني”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر، حملة قصف جوي مكثفة في منطقتي جنوب وشرق لبنان .