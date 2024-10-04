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إعصار هيلين يتسبب بدمار هائل ومقتل أكثر من 180 شخصًا في أميركا

منذ 5 ثواني
إعصار هيلين يتسبب بدمار هائل ومقتل أكثر من 180 شخصًا في أميركا

وطنا اليوم:أكدت مصادر رسمية أميركية مصرع العشرات جراء الإعصار هيلين الذي ضرب ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية وتسبب بدمار واسع، ما يجعله ثاني أعنف إعصار يضرب البلاد منذ أكثر من نصف قرن.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 200 شخص في ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وجورجيا وفلوريدا وتينيسي وفيرجينيا قتلوا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأميركي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الاعصار كاترينا عام 2005.
ورغم إنقاذ المئات في 6 ولايات والاستجابة الهائلة التي شملت أكثر من 10 آلاف عنصر فدرالي لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين، من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث لا يزال العديد من السكان في عداد المفقودين بمناطق جبلية معزولة.
وتسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص، فضلا عن أضرار مادية كبيرة، فقد انقطع التيار الكهربائي عن 1.2 مليون منزل أو محل في فلوريدا، ومليون في جورجيا، و1.3 مليون في كارولينا الجنوبية، و600 ألف في كارولينا الشمالية.
وقام الرئيس الأميركي جو بايدن بيوم ثان من الزيارات للولايات المتضررة، شملت أمس الخميس ولاية فلوريدا التي ضرب الإعصار ساحل خليجها الشمالي الأسبوع الماضي كإعصار من الفئة الرابعة بسرعة رياح بلغت 225 كيلومترا في الساعة.
وعاين بايدن الدمار من الجو، ثم قام بجولة سيرا على الأقدام بين المنازل والمباني المدمرة في كيتون بيتش، بالقرب من المكان الذي ضربت فيه العاصفة اليابسة. ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى ولاية جورجيا المجاورة.


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