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غارة إسرائيلية على معبر المصنع تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

منذ 47 ثانية
غارة إسرائيلية على معبر المصنع تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

وطنا اليوم:اكد الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن غارة للاحتلال التي استهدفت معبر المصنع الحدودي تسببت بقطع الطريق إلى سوريا.
وأشار إلى أن معبر المصنع الذي يقع في منطقة البقاع يعد الأهم للعبور بين لبنان وسوريا.
وشهد معبر المصنع خلال الأيام الماضية عبور الآلاف من النازحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان إلى الأراضي السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت وضاحيتها وجنوب لبنان وشرقه.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قبل أيام أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان قد يكون بلغ “مليون شخص”، معتبرا أن هذا النزوح قد يكون “الأكبر” في البلاد.
ومنذ أسبوع، يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي واسع شمل مناطق مختلفة في البلاد، وتسبب في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني.
ويقدّر عدد اللبنانيين الذين نزحوا إلى سوريا -في أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في 2006 واستمرت 33 يوما- بـ250 ألفا، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.


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