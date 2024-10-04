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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحدث في بيروت

منذ 25 ثانية
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحدث في بيروت

وطنا اليوم_نشر المتحدث بسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، خريطة محددا فيها مبنى سكني يقع في منطقة الحدث ببيروت، مطالبا بإخلائه فورا والمباني المجاورة له، تمهيدا لقصفه.

وقال أدرعي في قناته على “تلغرام”: “انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حي الحدث ببيروت والمباني المجاورة له، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب”.

وأضاف: “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا معه المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.


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