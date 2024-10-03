بعد حادثة استاد “اربد” .. الشديفات يوعز باجراءات ادارية وقانونية كبيرة 

وطنا اليوم_

الشديفات يجري تنقلات واسعة بعد استاد الحسن في اربد

قرارات كبيرة .. الشديفات يجري تنقلات واسعة بعد تحقيق استاد الحسن

أوعز وزير الشباب المهندس يزن الشديفات باتخاذ اجراءات إدارية وقانونية بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي شكلها للتحقيق في أسباب عدم اعتماد استاد الحسن من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كملعب بيتي لنادي الحسين إربد.

وكشفت المصادر ان الشديفات أجرى تشكيلات إدارية شملت ثلاث مدن رياضية، كما أوعز بوضع تصور كامل لكافة الاحتياجات الهندسية والإنشائية لتطوير استاد مدينة الحسن وكافة مرافق المدينة لغايات تحديد الكُلف وطرح العطاءات اللازمة ضمن خطة الوزارة لعام ٢٠٢٥، ووضع تصور لهيكلة المدن الرياضية واحتياجاتها ضمن خطة تنموية شاملة .

المصادر أكدت التزام الوزير الشديفات بتنفيذ كتاب التكليف السامي للحكومة، حيث جاءت قرارته اليوم تنفيذا لذلك

وسعيا لتطوير وتحديث المنظومة الإدارية، وتأهيل البُنى والمرافق الرياضية والشبابية .