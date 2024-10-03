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وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لتخصص طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة

منذ 40 ثانية
وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لتخصص طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة

وطنا اليوم_وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنهي تنفيذ عملية القبول الموحد في تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة وتعلن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في هذا التخصص

 

أنهت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 3-10-2024 تنفيذ عملية القبول الموحد في تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان في جامعة مؤتة للعام الجامعي 2024-2025، حيث كانت الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في هذا التخصص وفقاً لما يلي:

1) الثانوية العامة الأردنية السنة الحالية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (96.25)%.

2) الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم طلبة رفع المعدل ( الطلبة المعيدون) بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.75)%، إضافةً إلى معدل المواد العلمية بلغ (98/100).

3) الثانوية العامة البريطانية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (100)% ، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (79/100).

4) الثانوية العامة الأمريكية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.60)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (62/100).

5) شهادة البكالوريا الدولية والشهادات الأخرى بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (81/100)

6) الثانوية العامة السعودية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.3)%، إضافة إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (42/100).

7) الثانوية العامة الإماراتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (98.66)%.

8 ) الثانوية العامة الكويتية بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.70)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (31/100).

9) الأعلى معدلاً في الثانويات العامة العربية الأخرى (قطر + البحرين + سلطنة عمان+ فلسطين+ ليبيا+ لبنان) وهو من دولة قطر، حيث بلغ الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي (99.69)%، إضافةً إلى علامة امتحان مفاضلة بلغت (29/100).

  • وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في هذا التخصص على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم.

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