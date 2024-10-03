أبو السمن: حريصون على التواصل المباشر وفي أرض الميدان مع مختلف الجهات والفعاليات وعلى رأسها مجالس المحافظات

وطنا اليوم_بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة المفرق، أبرز المشاريع التي تنفذها الوزراة والمشاريع المستقبلية في محافظة المفرق.

وفي بداية اللقاء، ثمن أبو السمن دور مجالس المحافظات في تنفيذ مشاريع الأشغال ومتابعة موازناتها بالتعاون مع مديريات الأشغال وتكييف الخدمات وفق احتياجات المواطنين، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق والتعاون المستمر مع مجالس المحافظات “اللامركزية” لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أهمية متابعة تنفيذ المشاريع وتسديد المخصصات قبل انتهاء السنة المالية حرصا على عدم فوات منفعة مجالس المحافظات من الموازنات المخصصة لها، تجنبا لاضطرار المجالس إلى إعادة المبالغ المرصودة إلى وزارة المالية.

ولفت إلى أن الوزارة وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، حريصة على التواصل المباشر وفي أرض الميدان مع مختلف الجهات والفعاليات وعلى رأسها المؤسسات الأهلية كمجالس المحافظات والمجالس البلدية.

واستمع أبو السمن إلى مطالب وملاحظات رئيس وأعضاء المجلس، مؤكدا حرص وزارة الأشغال على الاهتمام بها وحلها بالسرعة الممكنة وإزالة المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وضرورة تسريع إجراءات طرح العطاءات حسب الأصول .

وأشار أبو السمن إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل في المجالين الفني والهندسي للمجلس، وحل أي عائق قد يواجه المشاريع في محافظة المفرق لتسريع إجراءات طرح العطاءات.

وكشف أبو السمن عن قرب البدء بمشروع صيانة على طريق المفرق-الزرقاء “اوتوستراد جابر” بطول 15 كلم، حيث تم طرح العطاء لتنفيذ أعمال صيانة وإعادة تعبيد لهذا الطريق موجها المعنيين لعمل الدراسات اللازمة لإنارته بالتعاون مع مجلس المحافظة.

كما وجه أبو السمن باستكمال المخصصات اللازمة لتنفيذ مشروع صيانة طريق دير الكهف، واجراء صيانة شاملة لعناصر السلامة المرورية على كافة طرق المحافظة ضمن نطاق إختصاص وزارة الأشغال.

رئيس مجلس محافظة المفرق صالح السرحان ثمن تجاوب وزارة الأشغال وتعاونها مع مجلس محافظة المفرق، لافتا إلى أهمية التوسع في تنفيذ وتعبيد الطرق التي تقع خارج التنظيم وخارج الحدود الإدارية للبلديات والطرق المصنفة ولها صفة نافذ والتي تقع جميعها ضمن اختصاص وزارة الأشغال وعلى رأسها أوتوستراد جابر من مثلث جامعة آل البيت الى جسر المنطقة الحرة.

وكانت وزارة الأشغال قد طرحت عطاءات لتنفيذ 13 مشروعا في محافظة المفرق بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.5 مليون دينار.

حضر اللقاء أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات وعددا من مدراء الإدارات المعنية في الوزارة.