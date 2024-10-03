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الأردن يدعم غوتيريش في مواجهة حملات الإساءة الإسرائيلية

منذ 12 ثانية
الأردن يدعم غوتيريش في مواجهة حملات الإساءة الإسرائيلية

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، دعم الأردن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مواجهة حملات الحكومة الإسرائيلية الإساءة له ولدوره الرئيس في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وحماية الأمن والسلم الدوليين.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة رفض المجتمع الدولي الإساءة للأمين العام للأمم المتحدة، وإلزام إسرائيل احترام ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة. وأكد إدانة الأردن أي محاولة تستهدف الانتقاص من دور الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها.
وثمن السفير القضاة مواقف غوتيريش المرتكزة إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمستهدفة ضمان احترام القانون الدولي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، خصوصا في المنطقة.


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