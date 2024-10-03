هيئة الطيران : غالبية الشركات أعادت تشغيل رحلاتها إلى الأردن

وطنا اليوم:قالت هيئة تنظيم الطيران المدني، الخميس، إن 340 طائرة عبرت وهبطت وغادرت أجواء الأردن يوم الأربعاء، مسجلة انخفاضا بقرابة 22% عن المعدل الطبيعي، وذلك على خلفية ارتفاع التوترات في المنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو، “يوم أمس (الأربعاء) 340 طائرة مدنية عبرت الأجواء وهبطت وغادرت، وهناك انخفاض بقرابة 22% عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت” من العام.

لكنه أكد أن أجواء الأردن “آمنة”، مشيرا إلى “تقييم مستمر لا يتوقف” مع وجود “إجراءات تحوطية في حالة وجود زيادة في المخاطر يتم اتخاذ قرار للإبقاء على سلامة الطيران”.

وأشار مستو إلى اتخاذ بعض شركات الطيران خلال الأيام الماضية، قرارات بتعليق مؤقت بتشغيل رحلاتها إلى دول عدة في المنطقة وبينها الأردن، على خلفية زيادة التوترات في المنطقة.

لكنه قال إن غالبية هذه الشركات أعادت التشغيل المنتظم لرحلاتها إلى عمّان، موضحا أن الشركات الأخرى “تعود تباعا”. غير أنه قال “في نفس الوقت قد تتغير المعطيات في المنطقة وتعود هذه الشركات لاتخاذ قرارات أخرى”.

مستو أوضح أن “الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى عمّان، يوجد هناك شركات أخرى تربط هذه الدول بالعاصمة الأردنية”، أي “لم ينقطع الربط بين عمان والدول التي أوقفت رحلاتها”.

وقال إن القرار الذي تتخذه أي شركة يكون بناء على تقييمها والطلب أحيانا على السفر”.