النفط يرتفع بعد تصريحات بايدن بشأن الانتقام الإسرائيلي

وطنا اليوم:قفزت أسعار النفط، اليوم ، بنحو 4% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن رد الكيان الصهيوني على إيران.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم ضرب إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية، قال بايدن: “نناقش هذا الأمر”، على الرغم من أن الرئيس الأميركي استطرد في تعليقه المقتضب قائلاً: “أعتقد أن ذلك سيكون .. على أي حال”.

وعبر الرئيس الأميركي عن اقتناعه بأن “لا شيء سيحصل” الخميس، بشأن رد إسرائيلي على إيران. وقال للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى جنوب الولايات المتحدة: “لن يحصل شيء اليوم (الخميس)”.

وقد أوضحت واشنطن أنها تدعم حق إسرائيل في الرد عسكريا على الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الثلاثاء، وتجري اتصالات متكررة مع المسؤولين الإسرائيليين بينما يخططون لخطوتهم التالية.

الأربعاء، تحدث بايدن مع القادة الآخرين في مجموعة السبع لتنسيق العقوبات على طهران بسبب الهجوم وتقديم المشورة لإسرائيل بشأن ردها.

بعد تلك المكالمة، قال بايدن: “جميعنا نحن السبعة متفقون على أن لديهم الحق في الرد، ولكن يجب أن يكون ردهم متناسباً”.

وتدرس إسرائيل عدة خيارات للرد على إيران، بما في ذلك شن هجمات على منصات إطلاق الصواريخ أو البنية التحتية النفطية.