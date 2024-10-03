مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي عشيرة الدلابيح

وطنا اليوم_عمان- 3 تشرين الأول 2024- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة الدلابيح بوفاة شافع محمد سكران الدلابيح، شقيق العين والوزير ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق يوسف الدلابيح.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة جرش، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الدلابيح، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.