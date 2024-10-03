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الاقتصاد الرقمي توقع مذكرتي تفاهم مع جامعتي العلوم التطبيقية وعمان العربية

منذ 7 ثواني
الاقتصاد الرقمي توقع مذكرتي تفاهم مع جامعتي العلوم التطبيقية وعمان العربية

وطنا اليوم_ وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاربعاء، مذكرتي تفاهم مع جامعتي العلوم التطبيقية الخاصة وعمان العربية.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى دعم برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبالتعاون مع جمعية المهارات الرقمية بهدف إكساب طلبة الجامعات والخريجين المهارات الرقمية اللازمة لتأهيلهم ولتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دوليا من برامج تدريب تقدمها شركات عالمية.

 

كما تهدف مذكرات التفاهم إلى قيام وزارة الاقتصاد الرقمي بتسيير مشاركة ممثلين من القطاع الخاص بالفعاليات الوظيفية داخل الجامعات، والقيام بتقديم جلسات للطلبة لتحضيرهم لسوق العمل والإعلان عن فرص التدريب والعمل المتاحة للطلبة من خلال الوزارة.

 

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، حرص الوزارة على تطوير وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والخريجين في الجامعات الأردنية، في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم. وأشار إلى أهمية مواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة التي تبحث عنها الشركات اليوم، سواء في قطاع التكنولوجيا أو القطاعات الأخرى. وأشاد الوزير بدور جمعية المهارات الرقمية في دعم جهود تنمية المهارات الرقمية، من خلال إجراء دراسات شاملة لتحليل الفجوة بين جانبي العرض والطلب للمهارات الرقمية في الأردن، بهدف تطوير مهارات الطلبة والخريجين لتتواءم مع احتياجات سوق العمل الأردني.

 

من جهتهم، أكد رؤساء جامعتي العلوم التطبيقية الخاصة وعمان العربية أهمية تقديم ودعم برامج التدريب والتوظيف التي ستوفرها الوزارة لطلبة الجامعات. وأوضحوا أن هذه البرامج ستسهم في توفير فرص العمل للطلبة والخريجين، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة التي ترفع من مستواهم الأكاديمي وتزيد من جاهزيتهم لسوق العمل داخل الأردن وخارجه.


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