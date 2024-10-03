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العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة القرارعة

منذ 10 ثواني
العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة القرارعة

وطنا اليوم_عمان- 3 تشرين الأول 2024-* التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من أبناء عشيرة القرارعة من محافظة الطفيلة.

 

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أن أبواب الديوان الملكي مفتوحة أمام الجميع، وأنه سيبقى بيتا للأردنيين ولجميع الأشقاء العرب.

 

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى كما هو دوما، وكما يريده جلالة الملك عبدالله الثاني، واحة أمن واستقرار، وموئلا لجميع أحرار الأمة، ولكل باحث عن الأمان، وأنه ثابت على مواقفه ومبادئه المناصرة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويواصل جهوده لوقف دوامة العنف في المنطقة وإحلال السلام فيها.

 

من جهتهم، أكد المتحدثون اعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المناصرة والمساندة للأشقاء في فلسطين، ومساعي جلالته المكثفة والمتواصلة إقليميا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.

 

وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم، بقيادتهم الهاشمية، والتفافم حولها، ووقوفهم خلف جلالة الملك في جميع مواقفه المحلية والإقليمية، مؤكدين أهمية خطاب جلالته الجريء والشامل، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي عبر عن ضمير الأمة، وعما يجول في وجدان جميع الأردنيين.

 

وقالوا إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى عصيا على جميع التحديات، وقادرا على مواجهة وتجاوز الأزمات، التي تمر بها المنطقة.


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