هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع الملكية الأردنية تنظم رحلة لعدد من منظمي الرحلات ووكلاء السياحة من الجزائر

وطنا اليوم:نظمت هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع الملكية الأردنية مؤخرا رحلة استطلاعية خاصة لعدد من منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من الجزائر.

وقالت الهيئة في بيان صحافي لها اليوم : يعتبر تنظيم الجولات لمنظمي الرحلات السياحية والسفر الاجانب الى المملكة من ضمن النشاطات التسويقية والترويجية المختلفة التي تقوم بها الهيئة .

وتاتي هذه الدعوة بالتعاون مع كل من الملكية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وتضمنت الجولة زيارة لأهم المواقع السياحية في المملكة بالإضافة إلى الاطلاع على الخدمات السياحية والمنشآت الفندقية المتنوعه والمشافي وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المميزة والمتوفرة في المملكة.

وقد اختتمت الرحلة بعقد ورشة عمل مشتركة للوفد الزائر مع القطاعين السياحي والصحي الأردني، حيث شارك من الجانب الأردني فنادق، شركات سياحة وسفر ومستشفيات .

وعلى هامش الزيارة التقى السفير الجزائري لدى المملكة الأردنية الهاشمية عبدالكريم بحه مع الوفد الجزائري وممثلي هيئة تنشيط السياحة الأردنية والملكية الأردنية للطيران ، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، ومناقشة سبل تطوير العلاقات السياحية وزيادة التبادل السياحي بين الأردن والجزائر.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية إقامة برامج سياحية مشتركة بين البلدين، والترويج للوجهات السياحية في كلا البلدين عبر منصات متعددة. كما تناول اللقاء سبل تعزيز الربط الجوي بين الأردن والجزائر عبر الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بما يسهم في زيادة تدفق السياح بين البلدين.

وتشكل هذه الجهود جزءًا من مساعي الأردن لترويج للسياحة وتنويع الأسواق السياحية المستهدفة، وهي تأتي في سياق التعاون الإقليمي والدولي الذي تهدف المملكة إلى تعزيزه في قطاع السياحة.