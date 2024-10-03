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وزير الصحة اللبناني: الأردن وفرت لنا المستلزمات الطبية وحالت دون انقطاع الأدوية

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة اللبناني: الأردن وفرت لنا المستلزمات الطبية وحالت دون انقطاع الأدوية

وطنا اليوم:أشاد وزير الصحة اللبناني يوسف بخاش بموقف المملكة الاردنية الداعم للبنان خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أراضيه.
بخاش أعلن أن هناك تخوف في لبنان من نفاد مخزون الأدوية، مشيرا إلى أن “مساعدة دول شقيقة منها الأردن والعراق وسوريا، ساهمت في توفر جميع المستلزمات الطبية في الأعمال الجراحية والأدوية”.
وقدم بخاش شكره “لجهود ووقوف الأردن والشعب الأردني في مساعدة لبنان”.
كما وكشف خلال حديثه عن أن نقابة الأطباء الأردنية كانت أولى النقابات التي تواصلت مع نظيرتها اللبنانية في تقديم خدمتها للطواقم الطبية اللبنانية.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، تكثيف غاراته الجوية العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه.
وذكرت إدارة مخاطر الكوارث في لبنان أن 1,928 شهيدًا و9,290 جريحًا حصيلة العدوان على لبنان منذ أكتوبر.
كما أعلنت ارتفاع أعددا النازحين في لبنان إلى قرابة (1.2 مليون) بسبب العدوان والقصف العنيف على مناطق عديدة.


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