الاحتلال يحظر التجول بالخليل ويخلي منازل ويحولها لثكنات في جنين

وطنا اليوم:نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس اقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وشملت الاقتحامات دير الغصون شمال طولكرم وبلدة تل جنوب نابلس ومخيم العروب شمال الخليل.

وفرض جيش الاحتلال، حظرا للتجول، حتى الأحد القادم، في عدد من الأحياء وسط مدينة الخليل وأجبر 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم، وحولها إلى ثكنات عسكرية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الخليل (غير حكومية) عارف جابر في تصريحات صحفية، إن جيش الاحتلال أغلق عدة أحياء عند الساعة السادس بالتوقيت المحلي مساء أمس الأربعاء وأعلن فرض حظر التجول بذريعة حلول الأعياد اليهودية.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعوا الناس من التجول في الشوارع وأجبروهم على إغلاق متاجرهم، وسمحوا فقط للعائدين من أعمالهم بالوصول إلى بيوتهم ولم يسمح بالخروج منها.

ويشمل الإغلاق حي وادي الحصين وحارة جابر وحارة السلايمة التي يسكنها نحو 2500 نسمة وتمتد على جانبي شارع طوله مئات الأمتار يربط المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمستوطنة كريات أربع إلى الشمال منه.

وقال إن جنود الاحتلال صعدوا خلال الأيام الأخيرة من اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين، حيث تتم مداهمة البيوت والأحياء وتوقيف السكان والاعتداء عليهم وإخضاع هواتفهم للتفتيش ومصادرتها.