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وسائل إعلام عبرية: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب

منذ 31 ثانية
وسائل إعلام عبرية: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب

وطنا اليوم_أفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس.

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة. بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى). وقال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

 

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.

 

وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.

 

ونفذ حزب الله 27 هجوما الأربعاء ضد الجيش الإسرائيلي “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه”.‏ط٧8


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