مصر.. هزة أرضية تضرب القاهرة

وطنا اليوم_شهدت مصر، مساء الأربعاء هزة أرضية على بعد 10 كيلو مترات، جنوب شرق القاهرة، سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطاته هي بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، على عمق صفر.

ومنذ أيام، كان كشف مصدر مطلع بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حدوث أكثر من زلزال في محيط محافظة أسوان، مؤكدًا أن هناك 4 زلازل جميعها كانت صغيرة

وبحسب وسائل إعلام مصرية شعر عدد من سكان محافظة القاهرة وتحديدا مناطق البساتين والمعادي ودار السلام، بهزة أرضية، مساء الأربعاء.