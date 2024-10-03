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غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية وجيش الاحتلال يعلن عن تنفيذ ضربة دقيقة في بيروت

منذ 26 ثانية
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية وجيش الاحتلال يعلن عن تنفيذ ضربة دقيقة في بيروت

وطنا اليوم_شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على عدة مناطق في لبنان أبرزها الضاحية الجنوبية، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت.

 

وكانت أفاد مراسلين بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، كما استهدفت غارات أخرى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

 

وكانت أعلنت مصادر لبنانية وقوع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين للمقاومة اللبنانية عند أطراف بلدة عيترون على الحدود الفلسطينية اللبنانية. وذكرت مراسلة “رؤيا” أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة وجيش الاحتلال في المنطقة نفسها.

 

كما أوضحت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال متسللة من موقع المالكية تعرضت لكمين محكم للمقاومة قرب بلدة عيترون. وعلى إثر ذلك، شن الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا عنيفًا استهدف محيط مستعمرة المطلة وسهل الخيام، في حين أُطلقت قذائف ضوئية في سماء المنطقة.


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