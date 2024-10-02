بحث وزاري لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق وزيادة الاستثمارات

وطنا اليوم_بحث وزراء الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، والإستثمار مثنى غرايبة، والنقل وسام التهتموني، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن؛ الدكتور ماجد الساعدي، والوفد المرافق، تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات وزيارات رجال الأعمال بين البلدين.

بدورها، أشارت التهتموني، إلى وجود العديد من الميزات الخاصة بقطاع النقل ما بين الأردن والعراق، على صعيد النقل الجوي، والشحن البري، والموانئ، مؤكدة الاستعداد لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات بهذا الخصوص، بما يثري العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

من جهته، أكد الغرايبة، ضرورة استغلال الفرص الكامنة لدى البلدين، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز إقامة وتوطين المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، والاستعانة بنماذج عمل ناجحة، في المجالات الاستثمارية.

بدوره، دعا الساعدي، إلى دعم وتسهيل أعمال المستثمرين العراقيين خاصة وأن الاستثمارات العراقية في المملكة، كبيرة ومتعددة، من حيث المشاريع القائمة والودائع، ما يؤكد على أهمية السوق الأردنية ونشاطها.

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