الاحتلال يبيد 902 عائلة فلسطينية ويمسحها من السجل المدني

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية، وقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، ان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أباد 1364 أسرة فلسطينية وقتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرداً واحداً في الأسرة الواحدة، وأباد كذلك 3472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والدُّول المساندة له، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، داعيا إلى ملاحقة هذه الدول في المحاكم الدولية والجنائية في كل العالم لتقديم قادتها إلى العدالة ومحاكمتهم.

وطالب المُجتمع الدَّولي وكل المُنظَّمات الدَّولية والأُممية الضغط على دولة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق والمستمر منذ سنة كاملة.