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بتغريدة ومقاتلة إف 35.. نتنياهو يبعث برسالة إلى إيران

منذ 30 ثانية
بتغريدة ومقاتلة إف 35.. نتنياهو يبعث برسالة إلى إيران

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن هذا العام سيكون عام النصر الكامل، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على الأراضي الإسرئيلية، مساء الثلاثاء.
وقال نتنياهو في رسالة ووجهها إلى الشعب الإسرئيلي عبر منصة “إكس”: “سيكون هذا العام عامًا من النصر الكامل. عام جديد سعيد لشعب إسرائيل”.
وقد أرفق نتنياهو التغريدة بصورة له وهو يقف أم طائرة من مقاتلات “إف- 35″، وهو ما بدى وكأنه رسالة إلى إيران عن طبيعة الرد التي ينتظرها والذي قد يتم خلاله استخدام هذا النوع من المقاتلات.
وشنت إيران أكبر هجوم صاروخي لها على إسرائيل، مما أثار تهديدا من إسرائيل بما وصفته بأنه سيكون “رد مؤلم”.
وكان الجيش الاحتلال، قد أعلن الثلاثاء، أنه سيختار وقتا مناسبا كي “نثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة” بعد الهجوم الإيراني، وإن إسرائيل “أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أي شيء”.


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