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بدء استقبال الطلبات التفصيلية لمكافحة مشكلة آفة المخدرات وآثارها على المجتمع

منذ 51 ثانية
بدء استقبال الطلبات التفصيلية لمكافحة مشكلة آفة المخدرات وآثارها على المجتمع

وطنا اليوم:يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات التفصيلية لمكافحة آفة المخدرات وآثارها على المجتمع، لنيل الدعم من الصندوق للدورة البحثية للعام 2024، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1-10-2024، ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الخميس الموافق14-11-2024 على أن يراعى تقديم المقترحات البحثية من خلال فرق بحثية تراعي في تشكيلتها التشاركية ما بين القطاع الأكاديمي والحكومي والقطاع الخاص، وذلك للمساهمة في الجهود الوطنية في مكافحة آفة المخدرات ، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
فعلى الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم، تعبئة نموذج الطلب التفصيلي من خلال الرابط الالكتروني المبين أدناه، في الفترة المشار اليها أعلاه لاستقبال طلبات الحصول على الدعم للمشاريع البحثية للأولويات الوطنية المقرة من لجنة إدارة الصندوق، وضمن الأولويات المحددة للمحاور الأربعة الواردة أدناه:
1) المحور الطبي، ويشمل الأولويات البحثية التالية:
* فعالية البرامج المتاحة لعلاج المدمنين في تحسين نوعية الحياة للمرضى والرعاية اللاحقة.
* تأثير استخدام المخدرات على الصحة النفسية والجسدية.
2) المحور القانوني ويشمل الأولويات البحثية التالية:
* بدائل العقوبات السالبة للحرية في مجال مكافحة آفة المخدرات ومساعدة المدمنين للإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة.
* المسؤولية القانونية على أرباب المهن المختلفة في نطاق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
* دور التطبيقات الإلكترونية في التوعية من آفة المخدرات والمسؤولية القانونية المترتبة على استخدامها في ارتكاب جرائم المخدرات.
* المخدرات وعلاقتها بالجرائم الأخرى.
3) المحور الديني، ويشمل الأولويات البحثية التالية:
* مسؤولية المؤسسات الدينية في التوعية بمخاطر المخدرات.
* المخدرات وأثرها في انتشار الجريمة: دراسة شرعية.
4) المحور الاجتماعي والتربوي، ويشمل الأولويات البحثية التالية:
* الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المتعافين من ادمان المخدرات.
* ادمان المخدرات وآثاره على الأسرة والمجتمع.
* دور مؤسسات المجتمع في التوعية بمخاطر المخدرات.
* الوصمة الاجتماعية لمدمني المخدرات وانعكاساتها على الاندماج الاجتماعي.
لتعبئة الطلب التفصيلي للمشاريع البحثية الرجاء الدخول على الرابط التاليhttps://rce.mohe.gov.jo/SRF2024/
يرجى من الباحثين الراغبين بالاستفادة من دعم الصندوق الاطلاع على تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020.


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