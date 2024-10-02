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رئيس الأركان يشدد على أهمية ضمان الجاهزية العملياتية في جميع الظروف

منذ 24 ثانية
رئيس الأركان يشدد على أهمية ضمان الجاهزية العملياتية في جميع الظروف

وطنا اليوم:في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرات العسكرية وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، وكان في استقباله قائد المنطقة.
واطلع اللواء الركن الحنيطي على سير الأمور التدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية العملياتية لوحدات المنطقة وتشكيلاتها.
وشدد اللواء الركن الحنيطي خلال زيارته إلى كتيبة الدفاع الجوي/73 الملكية على أهمية الاستمرار بالتدريب والتأهيل لضمان جاهزية القوات المسلحة العملياتية في جميع الظروف التي تمر بها المنطقة.
واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها الكتيبة وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، مستعرضاً أحدث المعدات والأسلحة والتجهيزات المستخدمة فيها.
وأكد اللواء الركن الحنيطي سعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الدائم على تحديث الأسلحة والمعدات المستخدمة في الدفاع الجوي الميداني، لتعزيز القدرات الدفاعية وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد.
والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي العهد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الدفاع الجوي في مختلف مواقعهم، لحماية سماء الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.


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