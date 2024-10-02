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إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

منذ 13 ثانية
إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ضمن الدورة الثالثة للترشيح.
وأشارت المديرية إلى أن الأسماء متاحة عبر موقعها الإلكتروني (www.dsamohe.gov.jo)، كما تم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المرشحين التي قاموا بتسجيلها عند تقديم الطلبات.
وطلبت المديرية من الطالب المرشح اتخاذ قراره بشأن قبول أو رفض المنحة خلال مهلة لا تتجاوز 12 ساعة عبر النظام الإلكتروني المخصص، وفي حال القبول يجب استكمال الوثائق المطلوبة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة مديرية البعثات. إذا لم يلتزم المرشح بهذه المدة، يفقد حقه في الترشيح.
وأوضحت الوزارة أن بإمكان الطلبة غير المرشحين الاطلاع على أسماء ومعدلات المرشحين في ألوية إقامتهم عبر النظام الإلكتروني. وللاستفسارات، يمكن التواصل مع المديرية عبر البريد الإلكتروني (dsa@mohe.gov.jo) أو من خلال الرقم الساخن (0791420805).


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