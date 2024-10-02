الاجتلال يعلن مقتل 8 ضباط وجنود من وحدة الكوماندوز بجنوب لبنان

وطنا اليوم:كشفت مصادر إسرائيلية ، اليوم الأربعاء، أن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع قتلى وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات مع حزب الله، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية مقتل 8 ضباط وجنود من وحدة الكوماندوز الإسرائيلية (إيغوز) خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اشتبك مع مقاتلي حزب الله داخل مبنى في إحدى القرى اللبنانية، حيث وقعت معارك مباشرة بين الطرفين.

وتعد وحدة إيغوز -التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98- من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وقد تكبدت العديد من الخسائر خلال الأيام الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان.

وكانت تقوم الوحدة الإسرائيلية بعملية عسكرية في إحدى قرى الجنوب اللبناني. وخلال العملية، واجهت الوحدة في أحد المباني مقاومة عنيفة من قبل حزب الله.

وكان لدى الجيش مخاوف -في البداية- من أن جنوده قد تعرضوا لعملية اختطاف، إلا إن الجيش نفى ذلك سريعا وأكد أنه لم يحدث اختطاف.

وخلال الاشتباكات داخل المبنى، أُصيب بعض من عناصر الوحدة، مما استدعى استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية المتخصصة في تقديم الإسعافات تحت إطلاق النار في الميدان.

قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي

وأعلن حزب الله أنه دمر 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وأضاف أن مقاتليه فجروا عبوة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في محيط بلدة كفركلا، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

كما استهدف حزب الله تجمعا لقوات إسرائيلية في بساتين المطلة، وحقق إصابات مباشرة، وتصدى بصاروخ أرض جو لمروحية معادية في أجواء مستعمرة بيت هيلل.

على الجانب الآخر، صرح المتحدث باسم حزب الله، محمد عفيفي، أن “الحزب أوقع عددا كبيرا من القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية خلال اشتباكات في بلدتي العديسة ومارون الراس”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يحاول التعتيم على خسائره.

وتوعد عفيفي بأن ما حدث في العديسة ومارون الراس ليس إلا بداية، وأن قوات الحزب في الجنوب على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي.

كما أعلن حزب الله مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية في بلدة يارون، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.