وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يزور حاضنة ومسرعة الأعمال “جوردن ستارت” ومركز الخدمات الحكومي في اربد

وطنا اليوم_زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الأربعاء، حاضنة ومسرعة الأعمال “جوردن ستارت” في منطقة إربد التنموية، والتي تُعدّ أحد المشاريع الرائدة في احتضان الأعمال الناشئة والاستثمار في الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. وتهدف جوردن ستارت إلى توفير الدعم المادي والفني والتدريبي لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى واقع عملي، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة.

وتعتبر “جوردن ستارت” أول حاضنة أعمال في شمال المملكة، بدأت عام 2016 بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومجموعة لومينوس للتعليم، بالشراكة مع الجمعية الملكية و”آي بارك”.

واطلع السميرات خلال الزيارة على عدد من المشاريع التي تم احتضانها في “جوردن ستارت”، واستمع إلى شرح حول أدوات الدعم والتمكين التي ساهمت في تحويل هذه المشاريع إلى قصص نجاح فعلية انعكست إيجابياً على التنمية المحلية، وتحسين أوضاع الرياديين الاقتصادية، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية. كما تجول السميرات في مرافق الحاضنة المتمثلة بمكاتب العمل للشركات ومختبر التصنيع الرقمي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الأردن والمجهز بمجموعة من الآلات الرقمية والمعدات المخصصة لتصميم النماذج الأولية.

واكد السميرات خلال الزيارة على الاهتمام الحكومي بريادة الأعمال في الاردن ودعم بيئة الريادة والرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية، وذلك من خلال العمل على العديد من المحاور ضمن سياسة ريادة الأعمال التي تهدف إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لهذا القطاع وتذليل العوائق أمـامه، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي و بالتركيز على المراحل المبكرة من توليد وتطوير الأفكار الخلاقة والواعدة من خلال برامج الدعم المختلفة وحاضنات والاعمال.

كما قام وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بزيارة تفقدية لمركز الخدمات الحكومي في محافظة إربد، حيث اطلع على الية سير العمل في المركز والتي تضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، كما استمع لملاحظات المواطنين ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المركز، مؤكدا حرص الحكومة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من خلال مراكز الخدمات الحكومية والتي سيتم الانتهاء من انشائها وتشغيلها في كافة محافظات المملكة بحلول نهاية عام 2025 لتقديم تجربة متقدمة من خلال توفير خدمات نوعية للمواطنين.